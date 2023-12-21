Німеччина

Слова екснаставника "козлів".

Штеффен Баумгарт, який сьогодні залишив посаду головного тренера Кельну, прокоментував своє рішення.

"Кожен може собі уявити, що рішення піти з Кельну далося мені нелегко. За останні два з половиною роки клуб став для мене домом. Те, чого ми тут досягли разом з командою, моєю тренерською командою, а також з усім клубом, змушує мене пишатися.

Водночас це також є причиною, чому я зараз відчував, що потрібні зміни. Кельн понад усе — і хоча ми багато інвестували за останні кілька тижнів і місяців, результатів бракує. Мабуть, потрібен новий імпульс.

Мені боляче залишати, але я вдячний за час, проведений тут, і хотів би подякувати всім у клубі, з ким я працював", — цитує фахівця офіційний сайт.