Німеччина

Новий захисник Баварії прокоментував свій переїзд до Мюнхена.

Баварія оголосила про підписання контракту із захисником Тоттенгема Еріком Даєром. Угода з 29-річним англійцем розрахована до літа 2024 з можливістю продовження ще на один сезон. Футболіст вже встиг висловитись про трансфер до лав чемпіона Німеччини.

"Цей перехід – здійснення мрії, тому що в дитинстві ти мрієш одного разу опинитись у такому клубі, як Баварія.

Баварія – один із найбільших клубів світу з неймовірною історією. Хочу допомогти команді своєю гнучкістю в обороні. З нетерпінням чекаю роботи з новими партнерами та знайомства з фанатами на Альянц Арені, який, на мою думку, є одним із найпрекрасніших стадіонів світу", – сказав Даєр.

У нинішньому сезоні Даєр провів лише чотири матчі. Він виступав у складі "шпор" з літа 2014 року.