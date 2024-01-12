Іспанія

Рафа Юсте вважає, що зарано списувати з рахунків португальського вінгера.

Збереження Жоау Феліша в Барселоні наступного сезону не є пріоритетом для Хаві. Головний тренер Барселони не розраховує на португальця наступного сезону. Проте віцепрезидент клубу Рафа Юсте запевнив, що вірить в португальського вінгера.

"Хаві знає, що робить. Працювати з таким складом, як у Барсі, дуже складно. Йому доводиться постійно керувати елементами команди з достатньою чесністю, щоб надати можливості всім відмінним гравцям, які є в команді. Але я впевнений, що Жоау Феліш досягне успіху в Барселоні. Те, що він залишився у запасі, не дивує мене. Ми команда, і у кожного, напевно, все вийде.

Я був поряд із Жоау в останні дні. Бачу, що хлопець щасливий. Він дуже добре працює на командному рівні", – сказав Рафа Юсте.

За чутками, за нову оренду Феліша Атлетіко вимагатиме у Барселони понад 15 млн євро – викуп у цьому випадку буде обов'язковим.