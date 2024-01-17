Німеччина

Ймовірніше за все, гвінеєць не піде з клубу у січні.

Центральний нападник Серу Гірассі не хоче йти зі Штутгарта у січневе трансферне вікно.

Керівництву "швабів" відомо про рішення 27-річного гвінейця. До того ж, його зимова клаусула у розмірі 17,5 мільйонів євро вже втратила чинність.

Якщо до кінця поточного трансферного вікна з іншими клубами не станеться нічого екстраординарного, то Гірассі дійсно залишиться у Штутгарті принаймні до літа.

Повідомляється, що ще кілька англійських клубів зверталися до "швабів" з приводу гвінейця, який у цьому сезоні взяв участь у 16 матчах свого клубу у всіх турнірах, відзначившись 19 голами і 2 асистами.

Контракт гравця розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює його у 40 мільйонів євро.

Зараз Гірассі не може допомагати своєму клубу, оскільки він був викликаний до збірної Гвінеї на Кубок африканських націй-2023.

Нагадаємо, нещодавно Штутгарт продовжив угоду зі своїм капітаном.