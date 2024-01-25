Австрієць пропустить півтора місяця.
КОНРАД ЛАЙМЕР, GETTY IMAGES
25 січня 2024, 15:25
Півзахисник Баварії Конрад Лаймер пропустить кілька тижнів через травму, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
У австрійця діагностовано пошкодження литкового м'яза. Він пропустить близько 6 тижнів.
Раніше головний тренер Баварії Томас Тухель повідомив, що захисник Дайо Упамекано, який отримав травму в першому таймі матчу з Уніоном (1:0), також пропустить кілька тижнів.
Цього сезону, Лаймер відіграв за Баварію 27 матчів, забив один гол, віддав 2 результативні передачі та заробив три жовті картки.