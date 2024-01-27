Німеччина

Завершився центральний поєдинок 19 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках дев'ятнадцятого туру німецької Бундесліги Штутгарт приймав РБ Лейпциг на МХП-Арені.

У середині першого тайму Мійо реалізував пенальті та вивів господарів поля вперед. Вже невдовзі Ундав подвоїв перевагу Штутгарта, а Шешко відповів своїм голом. По перерві відзначився Левелінг, а Опенда скоротив відставання Лейпцига.

Майже одразу після цього Ундав оформив дубль, а потім і хет-трик, сформувавши комфортний відрив. Відігратися гості вже не були спроможні, тож фінальний свисток зафіксував перемогу Штутгарта у результативному поєдинку.

Штутгарт — РБ Лейпциг 5:2

Голи: Мійо, 25 (пен.), Ундав, 30, 56, 75, Левелінг, 48 — Шешко, 32, Опенда, 55

Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Стергіу, 87), Антон, Загаду, Міттельштедт — Левелінг (Массімо, 84), Руо, Штіллер, Фюріх (Мілошевич, 90) — Мійо (ді Бенедетто, 84), Ундав (Штенцель, 87)

РБ Лейпциг: Блазвіх — Сімакан (Орбан, 85), Клостерманн, Люкеба, Раум — Баумгартнер (Генріхс, 67), Зайвальд (Кампль, 67), Шлагер (Ельмас, 77), Ольмо (Поульсен, 77) — Опенда, Шешко

Попередження: Антон — Шлагер, Сімакан, Баумгартнер, Раум