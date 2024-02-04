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Голландський фахівець поділився своїми думками про останні спаринги "гірників".

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував минулі товариські матчі проти Градеця Кралове (0:2) та Вележа (2:3), які пройшли в один день.

"Повертаючись до того, що я говорив раніше, для нас дуже важливо мати ігрову практику по 90 хвилин, і ми отримали це за досить високої інтенсивності. Мабуть, у другому матчі вона була трохи більшою, ніж у першому, проте ми тяжко працювали. Що стосується результату, він, звісно, не надто гарний, адже поразка – це погано, навіть у спарингу. Правду кажучи, у товариських матчах я не так зважаю на результат. Для мене як для тренера цей день був чудовим, бо він надав багато інформації про те, на якому ми зараз рівні, про окремих гравців, а також щодо рішень, які я ухвалюватиму в майбутніх поєдинках.

Я реагую так, як це має робити спортсмен: ти засмучуєшся, коли програєш. Але я бачив, як команда постійно боролася і старанно працювала, намагаючись перемогти двох суперників, які грають досить низько в обороні. Ми створили чимало нагод в обох матчах, але наша реалізація моментів була на низькому рівні.

Виступи Віктора Цуканова? Узявши його на тренувальні збори. Я вже казав, що Віктор має потенціал, і побачив я це ще торік, коли він тиждень тренувався з нами. Він демонструє чудові результати, мені подобається його гра, у хлопця великий потенціал. І те, що чимало речей, які ми побачили в другому спарингу, йшли від нього – не лише гол, а й відкриття простору і створення нагод, – багато про що мені говорить. Тож Віктор на правильному шляху, щоб розвиватися як серйозний футболіст.

Гра проти рідної команди — Вележа? Мушу сказати, що це було давно, тож я зустрів тільки двох людей, яких знаю, з іншими я не знайомий. Відчуття ті самі, що й у кожному поєдинку. Ти проводиш матч, готуєш команду, хочеш бачити певні речі: інтенсивність, стиль гри, тримання м’яча. Я зосереджуюсь на цьому, хочу бачити, як виступають окремі гравці, а про назви клубів не думаю.

У неділю гравці матимуть вихідний, адже обидва спаринги були складними, хлопці тяжко працювали. У багатьох аспектах наша підготовка розпочалася ще з першого матчу. Докладатимемо чималих зусиль під час наступних двох тижнів, відпрацьовуватимемо багато моментів, аби бути готовими до зустрічей з Марселем. Знаємо, що товариські матчі – не ідеальна підготовка, але маємо те, що маємо. Нам доводиться знаходити найкращий вихід із ситуації та готуватися до офіційних поєдинків", - наводить слова Пушича прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар підписав Лацабідзе.