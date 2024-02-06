Німеччина

Гвінейцем продовжують цікавитися клуби чемпіонату Англії.

Клаусула центрального нападника Штутгарта Серу Гірассі влітку становитиме 17,5 мільйонів євро, якою вона була і взимку, передає журналіст Фабріціо Романо.

Чимало чуток з'являлося щодо потенційного трансферу 27-річного гвінейця під час зимового трансферного вікна. Проте, Гірассі все ж вирішив залишитися у Штутгарті принаймні до кінця поточного сезону.

Романо зазначає, що клуби англійської Прем'єр-ліги вже проявляють інтерес до гравця через досить невисоку вартість підписання.

У цьому сезоні Гірассі взяв участь у 16 матчах Штутгарта у всіх турнірах, відзначившись 19 голами і 2 асистами. Кілька поєдинків він пропустив через участь у Кубку африканських націй-2023 у Кот-д'Івуарі, з якого збірна Гвінеї вилетіла на стадії 1/4 фіналу.

Раніше повідомлялося, що нападником "швабів" цікавляться Манчестер Юнайтед, Фулгем, Ньюкасл, Мілан, Інтер і Боруссія Дортмунд.