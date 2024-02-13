Керманич Баварії не збирається здаватися.
Томас Тухель, Getty Images
13 лютого 2024, 21:36
Головний тренер Баварії Томас Тухель відповів, чи відчуває він тиск, який зростає внаслідок невдалих ігор мюнхенців.
Німецький спеціаліст пояснив, що для нього важливо зберігати спокій, одночасно залишаючись впевненим у собі та самокритичним:
"Я не відчуваю зростаючого тиску. Тиск — це великий привілей. Це спортивний тиск. Інакше не було ніколи. Необхідно залишатися впевненим у собі, необхідно бути самокритичним. Чим голосніше стає шум і чим сильнішим стає так званий тиск, тим важливіше зберігати спокій", — заявив Тухель.
Нагадаємо, у суботу, 10 лютого, Баварія розгромно поступилася Баєру у потенційній "чемпіонській" грі Бундесліги. У середу, 14 лютого, мюнхенці гостюватимуть у Лаціо у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.