Німеччина

Керманич Баварії не збирається здаватися.

Головний тренер Баварії Томас Тухель відповів, чи відчуває він тиск, який зростає внаслідок невдалих ігор мюнхенців.

Німецький спеціаліст пояснив, що для нього важливо зберігати спокій, одночасно залишаючись впевненим у собі та самокритичним:

"Я не відчуваю зростаючого тиску. Тиск — це великий привілей. Це спортивний тиск. Інакше не було ніколи. Необхідно залишатися впевненим у собі, необхідно бути самокритичним. Чим голосніше стає шум і чим сильнішим стає так званий тиск, тим важливіше зберігати спокій", — заявив Тухель.

Нагадаємо, у суботу, 10 лютого, Баварія розгромно поступилася Баєру у потенційній "чемпіонській" грі Бундесліги. У середу, 14 лютого, мюнхенці гостюватимуть у Лаціо у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.