Німеччина

Точних термінів відновлення футболіста не називають.

Нападник Айнтрахта Саша Калайджич більше не зможе допомогти своїй команді цього сезону, повідомляє прес-служба клубу.

26-річний австрієць зазнав травми в минулому матчі Бундесліги проти Фрайбурга (3:3).

Після медичного обстеження з'ясувалося, що він має розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна, а також пошкодження зовнішніх зв'язок.

Точних термінів відновлення гравця не називають, але передбачається, що цього сезону він більше не зіграє.

Зазначимо, що для Саши, чий контракт належить Вулвергемптону, це вже третя подібна травма за останні п'ять років. Вперше це було у 2019 році, а потім повторилося у 2022 році.

Після оренди в зимове трансферне вікно Калайджич встиг провести шість матчів за Айнтрахт, в яких забив один гол та віддав два асисти.