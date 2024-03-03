Україна

Наставник Оболоні Валерій Іващенко прокоментував поразку від Дніпра-1 — 1:0 у 19-му турі УПЛ.

Оболонь не змогла відібрати очки у Дніпра-1 — 0:1. Після гри наставник "пивоварів" Валерій Іващенко поскаржився на гру в обороні своєї команди при стандартах.

"Стандарти в наші ворота — це наша ахіллесова п'ята. Ми знали, з ким ми граємо – це дуже хороша команда. Приємно було їм протистояти. Дуже вдячний хлопцям за самовіддачу, бажання перемагати. Однак, нестача майстерності, концентрації призвела до гола у наші ворота.

Нам не вистачає досвіду. Робимо все можливе, щоб хлопці не боялись, грали в футбол, показували все, що вони можуть, надихаємо їх. Нам не вистачає точності у завершальній стадії, забитих голів.

Прикро, що ми у другій грі поспіль пропускаємо зі стандарту. Працюємо над цим. Це концентрація. 3 кутових подавали — і на четвертий раз нам забили. Підказували, кричали хлопцям, але не докричались.

У Дніпрі-1 кваліфіковані футболісти, які такі моменти реалізують", — сказав наставник Оболоні на післяматчевій пресконференції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Оболонь – Дніпро-1.