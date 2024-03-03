Німеччина

Нідерландський тренер Феєнорда Арне Слот може очолити німецьку Баварію.

У Баварії продовжують пошуки наступника нинішнього головного тренера Томаса Тухеля, з яким вони попрощаються наприкінці поточного сезону.

За даними Abendzeitung-Muenchen, мюнхенці хочуть домовитися з наставником Баєра Хабі Алонсо, але вважають, що зробити це буде дуже складно. Адже головним претендентом на іспанця вважається Ліверпуль.

Як один із запасних варіантів розглядається головний тренер Феєноорда Арне Слот.

Нагадаємо, що минулого сезону Слот привів Феєнорд до чемпіонства.

Раніше повідомлялося, що альтернативою Алонсо для Баварії також є керманич Брайтона Роберто Де Дзербі.