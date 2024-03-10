Німеччина

Лідер Баварії Гаррі Кейн прокоментував боротьбу за титул Бундесліги.

Баварія провела вдалий тиждень: спочатку пройшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів, а згодом розтрощила Майнц на домашньому стадіоні (8:1) в рамках Бундесліги. Попри значне відставання від Баєра, лідер "роттен" Гаррі Кейн вважає, що боротьба за "срібну салатницю" не закінчена.

"Звичайно, Баєр є фаворитом на перемогу в Бундеслізі. Я думаю, що всі це знають, але все, що ми можемо зробити, це те, що ми зробили сьогодні, – просто виграти наші ігри. Залишилося близько 10 ігор. Ми мусимо спробувати виграти їх усіх, а потім подивитися на результати Баєра.

Вони провели фантастичний сезон. Повага їм. Завжди кінець сезону, це завжди найважча частина, тому все, що ми можемо зробити, це спробувати виграти наші ігри й, сподіваюся, вони втратять очки.

Мені подобається грати в кожному матчі. Я насолоджуюся цим відчуттям, я насолоджуюся грою за цей великий футбольний клуб. Залишилося багато ігор", - сказав Кейн.

На Football.ua доступний огляд матчу Баварія — Майнц.