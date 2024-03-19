Німеччина

Фернандо Карро довіряє іспанському фахівцю.

У поточному сезоні леверкузенський Баєр під керівництвом Хабі Алонсо продемонстрував значний прогрес та має високі шанси вперше в своїй історії стати чемпіоном Німеччини, після 26 турів випереджаючи мюнхенську Баварію на 10 очок та маючі нуль в графі поразок.

Генеральний директор "фармацевтів" Фернандо Карро висловився щодо майбутнього Хабі Алонсо на тлі того, що в його послугах щонайменше зацікавлені Ліверпуль та безпосередньо сама Баварія.

"Хабі Алонсо має контракт із Леверкузеном до 2026 року, і немає причин сумніватися, що він залишиться тут. Так, у футболі ніколи не знаєш, що може трапитися, але я дуже йому довіряю. У нас із ним хороші стосунки", — цитує слова Карро журналіст Фабріціо Романо.

Раніше з'являлася інформація, що Баєр Леверкузен вимагатиме відступні за Хабі Алонсо від 15 до 25 мільйонів євро.