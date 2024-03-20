Німеччина

Зимовий новачок Баварії знову отримав пошкодження.

Правий захисник Баварії Саша Бої травмувався під час тренування, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

У середині лютого 23-річний француз вже отримував пошкодження на тренуванні. Тоді у нього діагностували великий розрив лівого підколінного сухожилля. Внаслідок травми захисник пропустив 3 матчі мюнхенців у Бундеслізі та матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лаціо.

Після відновлення француз двічі поспіль опинився на лаві запасних клубу на поєдинки у чемпіонаті Німеччини, а тепер ще раз травмувався під час тренування. Бої отримав розрив м'язів лівого підколінного сухожилля у середу, 20 березня. Повідомляється, що він пропустить наступні кілька тижнів.

У поточному сезоні Бої встиг взяти участь лише у двох матчах (109 хвилин) Баварії у всіх турнірах. За нього клуб віддав Галатасараю 30 мільйонів євро наприкінці січня.

Раніше повідомлялося, що до тренувань у загальній групі мюнхенців повернулися Коман і Мазрауї.