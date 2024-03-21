Німеччина

Іспанський фахівець поділився своїми думками про майбутнє.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо вкотре розповів про свої плани на майбутнє на тлі чуток у пресі.

"На даний момент я дуже щасливий тут, у Леверкузені. Мені подобається моя робота в клубі, і я відчуваю, що вона кидає мені виклик. Зараз ми знаходимося у напруженій, але чудовій подорожі тут, і я намагаюся зробити все можливе, щоб підготувати своїх гравців до наступного матчу.

Щиро кажучи, я зараз не в тому стані, щоб думати про наступний крок. Я думаю про те, де зараз перебуваю. Я вважаю, що знаходжусь у чудовому місці і насолоджуюся цим моментом", – наводить слова Алонсо Liverpool Echo.

Нагадаємо, Алонсо очолює Баєр із жовтня 2022 року. Наразі Баєр лідирує у німецькій Бундеслізі з 70 очками після 26 турів, випереджаючи Баварію на 10 балів.

Раніше повідомлялося, що у послугах іспанського фахівця зацікавлені Баварія та Ліверпуль.