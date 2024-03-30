Німеччина

Football.ua представляє прев'ю до матчу 27 туру чемпіонату Німеччини, який пройде 30 березня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 27-го туру німецької Бундесліги на нас чекає протистояння Баварії та Боруссії Дортмунд. Поєдинок може бути достатньо непередбачуваним.

БАВАРІЯ — БОРУССІЯ ДОРТМУНД

СУБОТА, 30 БЕРЕЗНЯ. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАРМ ОСМЕРС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У другому Дер Классікері цього сезону Боруссія Дортмунд і Баварія спробують вирішувати різні завдання. За попередні роки мюнхенська команда має перевагу в цьому протистоянні і не програє вже 11 матчів. Більше того, їм вдалося виграти 10 із них, також восени цього сезону, обігравши Боруссію з рахунком 4:0.

Наразі Дортмунд грає не дуже вдало в матчах з Баварією. І загалом нинішня форма колективу Едіна Терзича не вражає. Зараз головним завданням є потрапляння у Лігу чемпіонів. Баварія намагається наздогнати Баєр, який відірвався на велику кількість пунктів і може виграти чемпіонство в найближчих матчах. Тому обидві команди будуть налаштовані на серйозний матч.

У кожному з попередніх 7 Дер Классікерів, які проходили на Альянц Арені, господарі забивали щонайменше три м'ячі. У голкіпера Боруссії буде багато роботи, і скоріше всього більше саме у другому таймі. Баварія забиває більше голів після перерви. Баланс 46 проти 32 чітко показує, коли активізується наступ мюнхенського колективу.

Також в порядку і Гаррі Кейн. Англієць впевнено йде до статусу найкращого бомбардира у своєму дебютному сезоні Бундесліги. Правда, нещодавно Кейн поскаржився на травму гомілковостопного суглоба, яка не дозволила йому взяти участь у зборах національної збірної, але він повинен бути здоровим і готовим до зустрічі з Боруссією Дортмунд. У 26 матчах Бундесліги він забив 31 гол.

В свою чергу команда з Вестфаленштадіону вигравала в Мюнхені до цього у рамках чемпіонату у 2014 році. Тоді вдалося перемогти з рахунком 3:0.

До матчів збірних Баварія перемогла Майнц, Дармштадт. Боруссія також виграла декілька матчів і підійде до зустрічі у хорошому настрої. Що стосується складу, то в Дортмунда не зіграє Марсель Забітцер, Грегор Кобель також може пропустити матч. В Баварії серйозних проблем зі складом немає.

Ця зустріч є важливою для обох команд і історично, і в плані нинішньої ситуації. Зараз Мюнхен і Дортмунд є найбільшими та найбагатшими клубами Німеччини. І хоча Боруссії не завжди вдається вигравати, вона все одно є головним конкурентом Баварії у чемпіонаті. Цікаво, чи вдасться цього разу змінити невдалі показники виїзних матчів на цьому стадіоні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ульрайх — Кімміх, де Лігт, Даєр, Девіс — Павлович, Горецка — Сане, Мюллер, Мусіала — Кейн

Боруссія Дортмунд: Маєр — Рюєрсон, Зюле, Шлоттербек, Матсен — Озджан, Джан — Мален, Брандт, Санчо — Фюллькруг

Не зіграють: Асеко, Боє, Бухманн, Марушич, Сарр, Ноєр — Забітцер, Бенсебаїні

Під питанням: Павлович, Геррейру — Кобель

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