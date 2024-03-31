Німеччина

Завершився сьомий поєдинок 27 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять сьомого туру німецької Бундесліги-2023/24 Аугсбург приймав Кельн на Аугсбург Арені.

Протягом першого тайму командами було забито два голи. Спочатку Маєр вивів Аугсбург вперед, після чого Зельке відновив паритет. У другій половині зустрічі опоненти не відзначилися результативними ударами, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

Аугсбург — Кельн 1:1

Голи: Маєр, 18 — Зельке, 33

Аугсбург: Дамен — Мбабу, Гоувелееув, Удуохай, Яго (Педерсен, 46) — Єнсен (Енгельс, 79), Реджбечай (Бельйо, 57), Якич, Маєр, Варгас (Б'єль, 88) — Тіц (Міхель, 88)

Кельн: Швебе — Тільманн, Гюберс, Шабо, Пакарада (Фінграф, 46) — Гусейнбашич, Любічич — Аліду (Мартель, 66), Адамян (Даунс, 73), Кайнц (Майна, 66) — Зельке (Вальдшмідт, 82)

Попередження: Аліду, Любічич, Майна