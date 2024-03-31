Завершився передостанній поєдинок 27 туру чемпіонату Німеччини.
Штутгарт - Гайденгайм, Getty Images
31 березня 2024, 20:39
У рамках двадцять сьомого туру німецької Бундесліги-2023/24 Штутгарт приймав Гайденгайм на МХП-Арені.
Ще до завершення першої половини матчу господарі поля встигли відкрити рахунок — голом відзначився Гірассі. По перерві Штіллер подвоїв перевагу "швабів". Трохи пізніше Нюбель забив у власні ворота, скоротивши відставання гостей.
Ближче до завершення зустрічі Гайденгайму вдалося повністю перевернути гру. За дві хвилини Кляйндінст оформив дубль і вивів свою команду вперед. Проте, у компенсований до другого тайму час гості залишилися у меншості через вилучення Доведана, чим Штутгарт і скористався, вирвавши нічийний результат завдяки голу Ундава.
Штутгарт — Гайденгайм 3:3
Голи: Гірассі, 41, Штіллер, 53, Ундав, 90+8 — Нюбель (автогол), 62, Кляйндінст, 84, 85
Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Чон, 88), Антон, Іто (Штенцель, 88), Міттельштедт — Мійо (Левелінг, 67), Дауд (Каразор, 68), Штіллер, Фюріх (Сілас, 72) — Гірассі, Ундав
Гайденгайм: Мюллер — Траоре (Буш, 84), Майнка, Гімбер, Фьоренбах — Шопнер, Тоєркауф (Зесса, 70) — Дінкчи, Пірінгер (Доведан, 70), Бесте (Мелоні, 90) — Кляйндінст
Попередження: Антон
Вилучення: Доведан, 90+6