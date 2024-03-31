Німеччина

Завершився передостанній поєдинок 27 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять сьомого туру німецької Бундесліги-2023/24 Штутгарт приймав Гайденгайм на МХП-Арені.

Ще до завершення першої половини матчу господарі поля встигли відкрити рахунок — голом відзначився Гірассі. По перерві Штіллер подвоїв перевагу "швабів". Трохи пізніше Нюбель забив у власні ворота, скоротивши відставання гостей.

Ближче до завершення зустрічі Гайденгайму вдалося повністю перевернути гру. За дві хвилини Кляйндінст оформив дубль і вивів свою команду вперед. Проте, у компенсований до другого тайму час гості залишилися у меншості через вилучення Доведана, чим Штутгарт і скористався, вирвавши нічийний результат завдяки голу Ундава.