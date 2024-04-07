Німеччина

Завершився останній поєдинок 28 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять восьмого туру німецької Бундесліги-2023/24 Вольфсбург приймав Боруссію (Менхенгладбах) на Фольксваген Арені.

Господарі поля досить швидко відкрили рахунок у матчі завдяки результативному удару Баку. По перерві гості зуміли перевернути гру голами Ітакури та Нгуму. Ближче до завершення поєдинку Райц збільшив перевагу Боруссії. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу колективу Херардо Сеоане.

Зазначимо, що серія Вольфсбурга без перемог вдома у чемпіонаті досягла позначки у 8 матчів. Для Боруссії ця виїзна звитяга є першою за 10 турів (11 поєдинків, якщо враховувати Кубок Німеччини). Востаннє Вольфсбург перемагав Боруссію М у Бундеслізі тепер вже дев'ятьма зустрічами раніше (з урахуванням Кубка країни ця серія налічує 10 дуелей).