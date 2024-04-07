Завершився останній поєдинок 28 туру чемпіонату Німеччини.
Вольфсбург - Боруссія (Менхенгладбах), Getty Images
07 квітня 2024, 20:38
У рамках двадцять восьмого туру німецької Бундесліги-2023/24 Вольфсбург приймав Боруссію (Менхенгладбах) на Фольксваген Арені.
Господарі поля досить швидко відкрили рахунок у матчі завдяки результативному удару Баку. По перерві гості зуміли перевернути гру голами Ітакури та Нгуму. Ближче до завершення поєдинку Райц збільшив перевагу Боруссії. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу колективу Херардо Сеоане.
Зазначимо, що серія Вольфсбурга без перемог вдома у чемпіонаті досягла позначки у 8 матчів. Для Боруссії ця виїзна звитяга є першою за 10 турів (11 поєдинків, якщо враховувати Кубок Німеччини). Востаннє Вольфсбург перемагав Боруссію М у Бундеслізі тепер вже дев'ятьма зустрічами раніше (з урахуванням Кубка країни ця серія налічує 10 дуелей).
Вольфсбург — Боруссія (Менхенгладбах) 1:3
Голи: Баку, 7 — Ітакура, 52, Нгуму, 58, Райц, 88
Вольфсбург: Перван — Баку (Черни, 73), Борно, Єнц, Меле — Герхардт, Арнольд — Томаш (Сарр, 57), Сванберг (Вранкс, 89), Віммер (Маєр, 57) — Вінд (Беренс, 73)
Боруссія (Менхенгладбах): Омлін — Ельведі, Фрідріх, Вебер — Лайнер, Вайгль, Ітакура (Гак, 70), Нец (Скаллі, 88) — Онора (Сібачо, 88), Плеа (Чванчара, 82), Нгуму (Райц, 70)
Попередження: Борно, Віммер — Гак, Омлін