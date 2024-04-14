Німеччина

Гвінейський форвард проводить потужний сезон.

В рамках 29-го туру німецької Бундесліги Штутгарт вдома впевнено розібрався з франкфуртським Айнтрахтом (3:0). Один із м'ячів "швабів" на рахунку найкращого бомбардира клубу Серу Гірассі.

Цей гол став 25-м у виконанні гвінейського нападника в поточному розіграші чемпіонату Німеччини. Таким чином він побив клубний рекорд, що належав Маріо Гомесу — той забив 24 м'ячі в сезоні-2008/09.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 2,1 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Серу Гірассі відіграв за Штутгарт 25 матчів, забив 27 голів та віддав 2 результативні передачі.

Раніше була інформація про "клаусулу" Гірассі влітку.