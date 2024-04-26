Відповідні служби знешкодили небезпечну знахідку.
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26 квітня 2024, 11:57
Під час ремонтних робіт на стадіоні MEWA Arena, де грає Майнц, було виявлено активну бомбу часів Другої світової війни, повідомляє CBS Sports.
Мова про 1100-фунтову американську авіабомбу. Через небезпеку клубу довелося тимчасово евакуювати всіх працівників, які в цей час перебували на території стадіону. На місце прибули спецпризначенці, які знешкодили бомбу.
В неділю Майнц прийматиме Кельн на цьому стадіоні.
Це не перший випадок, коли вибухівку часів Другої світової війни знаходять біля футбольного стадіону — у 2015 році було евакуйовано територію навколо ігрового майданчика дортмундської Боруссії.