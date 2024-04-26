Німеччина

Відповідні служби знешкодили небезпечну знахідку.

Під час ремонтних робіт на стадіоні MEWA Arena, де грає Майнц, було виявлено активну бомбу часів Другої світової війни, повідомляє CBS Sports.

Мова про 1100-фунтову американську авіабомбу. Через небезпеку клубу довелося тимчасово евакуювати всіх працівників, які в цей час перебували на території стадіону. На місце прибули спецпризначенці, які знешкодили бомбу.

В неділю Майнц прийматиме Кельн на цьому стадіоні.

Це не перший випадок, коли вибухівку часів Другої світової війни знаходять біля футбольного стадіону — у 2015 році було евакуйовано територію навколо ігрового майданчика дортмундської Боруссії.