Німеччина

Football.ua представляє прев'ю до матчу 31-го туру чемпіонату Німеччини, який пройде 27 квітня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 31-го туру німецької Бундесліги на нас чекає протистояння Баєра та Штутгарта. Поєдинок може бути достатньо непередбачуваним.

БАЄР — ШТУТГАРТ

СУБОТА, 27 КВІТНЯ, 19:30. БАЙ-АРЕНА, ЛЕВЕРКУЗЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS.

І Баєру, і Штутгарту є за що боротися в цьому матчі. Команда Хабі Алонсо вже стала чемпіоном Німеччини, але все ще йде без поразок цього сезону і хоче підтримати цю ходу і надалі. У свою чергу шваби нещодавно поступилися Вердеру, але все ще сподіваються на друге місце в таблиці.

У минулому турі Баєр перервав серію з 10 перемог поспіль у чемпіонаті, зігравши внічию з Боруссією. Тепер він хоче буде намагатися знову перемогти, тим більше, що гратиме вдома, де часто є набагато небезпечнішим. Це можна побачити у більшій кількості забитих і меншій кількості пропущених м’ячів. Зараз Штутгарт є кращою командою за результатами, ніж Дортмунд, але вони також грають у більш відкритий футбол, що може полегшити господарям мати багато простору для гри у перехідних фазах. Тим паче, що у виїзних матчах Штутгарт виступає набагато гірше. Цілих 6 із 7 поразок цього сезону він зазнав за межами власного стадіону, в тому числі нещодавно у Бремені.

Крім того, дивлячись на статистику, коли забиваються голи в матчах Леверкузена і Штутгарта, чітко видно, що вони набагато частіше відбуваються у других таймах. У цьому випадку також може бути забито більше голів після перерви, тим більше, що Баєр забиває більшість голів в останні чверть години або в доданий час.

Обидві ці команди слід вважати найбільшими сенсаціями Бундесліги цього сезону. Леверкузен – тому що вони нарешті скинули мюнхенську Баварію з першого місця у вражаючому стилі. Штутгарт – тому що після попередніх невдалих сезонів вони, швидше за все, будуть грати у єврокубках, і одразу в Лізі чемпіонів. Крім того, Баєр все ще не програє на всіх фронтах цього сезону. Безпрограшна серія триває 45 матчів і неодноразово подовжувалася в самому кінці матчів. У минулому турі в Дортмунді він забив гол на 97-й хвилині, зробивши рахунок 1:1. В свою чергу суперник досить несподівано програли Вердеру у Бремені, перервавши серію з 11 ігор без поразок при 9 перемогах. Таким чином, тепер вони відстають від мюнхенської Баварії, яка посідає друге місце, на 3 бали, з якою їм ще належить зіграти очний матч.

Ці команди вже двічі зустрічалися між собою в цьому сезоні. Восени в чемпіонаті відбувся цікавий матч, у Штутгарті зігравши внічию 1:1. Перший тайм пройшов повністю під диктовку господарів, які забили один раз. Після перерви на перший план вийшли гості, які захопили ініціативу та зрівняли рахунок. Емоцій не бракувало ні тоді, ні в лютому, коли Леверкузен грав проти колективу Себастьяна Генесса у чвертьфіналі Кубка Німеччини, цього разу вдома. Штутгарт двічі виходив вперед, але в підсумку програв з рахунком 2:3 після того, як на 90-й хвилині забив Джонатан Та. Найбільшою загрозою для Штутгарта буде Флоріан Вірц, який брав безпосередню участь у 3 з 4 голів, забитих Баєром у цих двох іграх.

Баланс матчів зараз — це 89 матчів, 44 перемоги Леверкузена, 23 перемоги Штутгарта, 22 нічиїх.

Баланс голів на даний момент — 159:111 на користь Баєра.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баєр: Градецькі — Станішич, Та, Тапсоба — Телла, Паласіос, Андріх, Грімальдо — Адлі, Вірц — Боніфейс

Штутгарт: Нюбель — Штенцель, Антон, Іто, Міттельштадт — Левелінг, Каразор, Міло, Фюріх — Гірассі, Ундав

Не зіграють: Іглесіас, Гложек, Джака — Штіллер, ді Бенедетто, Нартей, Массімо, Вагноман, Загаду

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