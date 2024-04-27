Завершилися ще два поєдинки 31 туру чемпіонату Німеччини.
Фрайбург - Вольфсбург, Getty Images
27 квітня 2024, 18:41
У рамках тридцять першого туру німецької Бундесліги-2023/24 у суботу, 27 квітня, відбулися ще два матчі: Аугсбург приймав Вердер, тоді як Вольфсбург гостював у Фрайбурга.
Вердер перервав 5-матчеву домашню серію Аугсбурга без поразок у чемпіонаті.
Аугсбург — Вердер 0:3
Голи: Шмід, 52, Дукш, 61 (пен.), Деман, 90
Аугсбург: Дамен — Мбабу, Гоувелееув, Удуохай, Педерсен — Енгельс (Пфайффер, 46), Якич (Бельйо, 72), Маєр (Дорш, 72) — Тіц (Міхель, 61), Варгас (Б'єль, 61), Демірович
Вердер: Цеттерер — Юнг, Фрідль, Велькович — Вайзер, Біттенкурт (Гросс, 79), Лінен (Штарк, 90+1), Агу — Шмід, Дукш (Ковнацкі, 80), Вольтемаде (Деман, 88)
Попередження: Якич — Фрідль, Вольтемаде
Вольфсбург у вольовому стилі розібрався з Фрайбургом.
Фрайбург — Вольфсбург 1:2
Голи: Борно, 42 (автогол) — Арнольд, 82, Лакруа, 90
На 87-й хвилині Шаллаї не реалізував пенальті (повз ворота)
Фрайбург: Атуболу — Сільділья, Кайтель, Гульде — Доан, Еггештайн (Муслія, 90+5), Гефлер, Гюнтер (Вайсгаупт, 90+1) — Шаллаї, Гріфо (Макенго, 72) — Грегорич (Гелер, 72)
Вольфсбург: Кастельс — Лакруа, Борно, Цезігєр (Паредес, 46) — Фішер (Меле, 46), Арнольд, Вранкс (Сванберг, 69), Герхардт — Баку, Томаш (Віммер, 46) — Вінд (Беренс, 90+5)
Попередження: Грегорич, Шаллаї, Гефлер, Гелер — Арнольд, Борно
Вилучення: Сільділья, 64