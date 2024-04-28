Німеччина

Юліан Нагельсманн поділився думкою про Джамала Мусіала.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився щодо одного із лідерів Баварії Джамала Мусіалу.

"Мусіала? Нам потрібні такі гравці, які до певної міри прийшли з вуличного футболу.

Він не відчуває тиску, а просто хоче грати у футбол та вигравати матчі", – сказав головний тренер збірної Німеччини.

Нагадаємо, німецький футбольний союз оголосив про продовження контракту з головним тренером збірної Німеччини Юліаном Нагельсманном.

Нова угода з 36-річним фахівцем розрахована до кінця ЧС-2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці.

На Євро-2024 збірна Німеччини зіграє в одній групі проти Угорщини, Швейцарії та Шотландії.