Юліан Нагельсманн поділився думкою про Джамала Мусіала.
МУСІАЛА, GETTY IMAGES
28 квітня 2024, 16:59
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився щодо одного із лідерів Баварії Джамала Мусіалу.
"Мусіала? Нам потрібні такі гравці, які до певної міри прийшли з вуличного футболу.
Він не відчуває тиску, а просто хоче грати у футбол та вигравати матчі", – сказав головний тренер збірної Німеччини.
Нагадаємо, німецький футбольний союз оголосив про продовження контракту з головним тренером збірної Німеччини Юліаном Нагельсманном.
Нова угода з 36-річним фахівцем розрахована до кінця ЧС-2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці.
На Євро-2024 збірна Німеччини зіграє в одній групі проти Угорщини, Швейцарії та Шотландії.