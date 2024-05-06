Німеччина

Коментар Хабі Алонсо після чергової перемоги в Бундеслізі.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо прокоментував перемогу над Айнтрахтом (5:1) в матчі Бундесліги.

"Ми досягли гарного результату і зіграли дуже професійно.

Баєр добре розпочав гру, але після того, як Франкфурт зрівняв рахунок, ми провели 10 хвилин не найкращим чином.

Гол Шика перед перервою був дуже важливим. У другому таймі ми добре оборонялися і були дуже ефективними в атаці", – сказав Алонсо.

Баєр продовжив свою безпрограшну серію до 48 ігор.