Німеччина

Завершився шостий поєдинок 33 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках тридцять третього туру німецької Бундесліги-2023/24 Майнц приймав Боруссію (Дортмунд) на Mewa Arena.

Господарі поля сформували комфортну для себе перевагу у три м'ячі ще у першому таймі поєдинку. Гості не зуміли відповісти на гол Баррейру і дубль Лі бодай одним своїм голом, зазнавши розгромної виїзної поразки. Для Майнца це був восьмий поспіль матч чемпіонату Німеччини, в якому вони не програли.

Майнц — Боруссія (Дортмунд) 3:0

Голи: Баррейру, 12, Лі, 19, 23

Майнц: Центнер — ван ден Берг, Кор, Ганче-Ольсен — Відмер (да Кошта, 77), Баррейру, Амірі, Касі (Фернандес, 75) — Груда (Вайпер, 87), Лі (Ріхтер, 87) — Буркгардт

Боруссія (Дортмунд): Меєр — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Морєй (Матсен, 46) — Озджан (Брандт, 46), Нмеча (Польманн, 69) — Ройс — Мален (Санчо, 46), Мукоко, Байно-Гіттенс (Ветьєн, 76)

Попередження: Ганче-Ольсен, Баррейру — Ройс, Шлоттербек