Німеччина

Воротар відзначає ювілей на Альянц Арені.

У 33 турі Бундесліги-2023/24 Баварія приймає Вольфсбург. Голкіпер Мануель Ноєр з'явився у стартовому складі мюнхенців.

За даними OptaFranz, для 38-річного німця це вже 500-та зустріч у рамках чемпіонату Німеччини, в якій він бере участь.

У футболці Баварії він провів 344 матчі, тоді як представляючи Шальке — 156. У цих 500 поєдинках голкіпер пропустив 423 голи, 224 рази зберігши свої ворота "сухими" (transfermarkt).

Ноєр — четвертий воротар в історії Бундесліги, який досяг цієї позначки. Раніше це вдалося Оліверу Кану (557, Карлсруе і Баварія), Айке Іммелю (534, Штутгарт і Боруссія Д) та Ульріху Штайну (512, Армінія, Айнтрахт Ф і Гамбург).

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