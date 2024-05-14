Німеччина

Німець, ймовірно, залишиться головним тренером Баварії.

В понеділок відбулось засідання наглядової ради Баварії, на якому обговорювались майбутні кроки в пошуку головного тренера.

Як повідомляє інсайдер Крістіан Фальк, керівництво мюнхенців розглядає варіант — залишити Томаса Тухеля на посаді головного тренера ще на один сезон.

Також серйозно вивчається варіант із запрошенням коуча Брайтона Роберто Де Дзербі. Крім того, інсайдер повідомив, що в клубі відкинули можливість повернення Гансі Фліка.

Наприкінці лютого цього року керівництво мюнхенської Баварії офіційного оголосило про те, що Томас Тухель залишить посаду головного тренера першої команди після завершення сезону.