Німець, ймовірно, залишиться головним тренером Баварії.
ТОМАС ТУХЕЛЬ, GETTY IMAGES
14 травня 2024, 13:01
В понеділок відбулось засідання наглядової ради Баварії, на якому обговорювались майбутні кроки в пошуку головного тренера.
Як повідомляє інсайдер Крістіан Фальк, керівництво мюнхенців розглядає варіант — залишити Томаса Тухеля на посаді головного тренера ще на один сезон.
Також серйозно вивчається варіант із запрошенням коуча Брайтона Роберто Де Дзербі. Крім того, інсайдер повідомив, що в клубі відкинули можливість повернення Гансі Фліка.
Наприкінці лютого цього року керівництво мюнхенської Баварії офіційного оголосило про те, що Томас Тухель залишить посаду головного тренера першої команди після завершення сезону.