Німеччина

Залишилось узгодити суму компенсації за фахівця.

Головний тренер Бернлі Венсан Компані став ще на крок ближче до того, щоб очолити мюнхенську Баварію. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони погодили контракт, після чого 38-річний бельгієць повідомив про домовленість Бернлі.

Зазначається, що клубам залишилося узгодити лише суму компенсації за достроковий відхід фахівця, контракт якого розрахований до 2028 року. Баварія хоче якнайшвидше завершити угоду.

Чому Баварія хоче призначити головним тренером Компані?

Раніше була інформація, що Бернлі вимагає від німців близько 20 млн євро, тоді як Баварія пропонувала 10 млн євро.

Нагадаємо, за підсумками сезону Баварія посіла третє місце у Бундеслізі, пропустивши вперед Баєр та Штутгарт.