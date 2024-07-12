Німеччина

Іспанський хавбек готовий змінити клуб у літнє міжсезоння.

Півзахисник Лейпцига та збірної Іспанії Дані Ольмо прокоментував свої плани на майбутнє.

"Якщо клуби хочуть мене — вони знають, що робити. Моя клаусула діє до 20 липня, інакше потім будуть важкі переговори. У мене контракт із Лейпцигом, але я хочу вигравати титули", — наводить слова Ольмо El Larguero.

Минулого сезону Ольмо провів 25 матчів, у яких забив вісім голів та віддав п'ять асистів.

Також 26-річний іспанець відіграв п'ять матчів на Євро-2024, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.