Німеччина

Сума трансферу француза становитиме 22 мільйони євро.

Леверкузенський Баєр найближчим часом підпише контракт із вінгером Ренна Мартеном Тер'є. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 27-річного француза, який коштуватиме "фармацептам" 22 мільйони євро.

Також наголошується, що сьогодні футболіст має пройти медичне обстеження, після чого підпише контракт.

Минулого сезону Тер'є провів 36 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав три асисти.

Додамо, що Тер'є стане п'ятим найдорожчим трансфером Баєра в історії клубу.