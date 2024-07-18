Сума трансферу француза становитиме 22 мільйони євро.
Мартен Тер'є, Getty Images
18 липня 2024, 19:21
Леверкузенський Баєр найближчим часом підпише контракт із вінгером Ренна Мартеном Тер'є. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 27-річного француза, який коштуватиме "фармацептам" 22 мільйони євро.
Також наголошується, що сьогодні футболіст має пройти медичне обстеження, після чого підпише контракт.
Минулого сезону Тер'є провів 36 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав три асисти.
Додамо, що Тер'є стане п'ятим найдорожчим трансфером Баєра в історії клубу.