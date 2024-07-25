Нещодавно форвард продовжив контракт із німецькою командою.
БЕНЬЯМІН ШЕШКО, GETTY IMAGES
25 липня 2024, 22:57
Минулого місяця молодий словенський форвард РБ Лейпциг Беньямін Шешко продовжив контракт із німецьким клубом, незважаючи на інтерес від топових команд Європи.
Шешко прокоментував рішення залишитися в Лейпцигу.
"Вірю, що моє рішення правильне. Я хочу більше дізнатися і не квапити події.
Я перебуваю у відмінному клубі, який дасть мені все для наступного кроку в кар'єрі", — ділиться Шешко з Nogomania.
Шешку 21 рік, цього літа він їздив до Німеччини на Євро-2024 у складі збірної Словенії. Там його команда вийшла в плей-оф.
Минулого сезону в 31 матчі Бундесліги форвард забив 14 голів і оформив два асисти.