Німеччина

Нещодавно форвард продовжив контракт із німецькою командою.

Минулого місяця молодий словенський форвард РБ Лейпциг Беньямін Шешко продовжив контракт із німецьким клубом, незважаючи на інтерес від топових команд Європи.

Шешко прокоментував рішення залишитися в Лейпцигу.

"Вірю, що моє рішення правильне. Я хочу більше дізнатися і не квапити події.

Я перебуваю у відмінному клубі, який дасть мені все для наступного кроку в кар'єрі", — ділиться Шешко з Nogomania.

Шешку 21 рік, цього літа він їздив до Німеччини на Євро-2024 у складі збірної Словенії. Там його команда вийшла в плей-оф.

Минулого сезону в 31 матчі Бундесліги форвард забив 14 голів і оформив два асисти.