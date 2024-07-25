Минулого місяця молодий словенський форвард РБ Лейпциг Беньямін Шешко продовжив контракт із німецьким клубом, незважаючи на інтерес від топових команд Європи. 

Шешко прокоментував рішення залишитися в Лейпцигу. 

"Вірю, що моє рішення правильне. Я хочу більше дізнатися і не квапити події. 

Я перебуваю у відмінному клубі, який дасть мені все для наступного кроку в кар'єрі", — ділиться Шешко з Nogomania

Шешку 21 рік, цього літа він їздив до Німеччини на Євро-2024 у складі збірної Словенії. Там його команда вийшла в плей-оф. 

Минулого сезону в 31 матчі Бундесліги форвард забив 14 голів і оформив два асисти. 