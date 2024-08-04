Німеччина

"Ротен" хочуть підписати новий контракт з одним зі своїх лідерів.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль висловився про майбутнє у мюнхенському клубі Йосуа Кімміха. Цитує німецького функціонера журналіст Керрі Гау.

"У нас відбулася дуже хороша та позитивна розмова. Буде ще більше спілкування найближчим часом. Йосуа був ключовим гравцем Баварії протягом багатьох років. Очікується, що він залишиться ним і в майбутньому", — заявив Еберль.

Чинний контракт німця з "ротен" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Минулого сезону Йосуа Кімміх провів за Баварію 43 матчі, в яких він забив 2 голи та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ зв'язався з Баварією щодо Кімміха.