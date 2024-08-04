Німеччина

Бельгійський фахівець "на короткій нозі" з футболістами "ротен".

Генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен задоволений роботою Венсана Компані на посаді головного тренера мюнхенської команди. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Я бачу в ньому людину, яка робить саме те, що говорить. Він дуже активний та дуже близький до гравців, він практично живе тут із ними та персоналом. І це єднання природним чином створює позитивну енергію. Думаю, що в цьому його концепція: він просто намагається передати свою власну енергію та ідеї гравцям настільки інтенсивно, щоб вони могли їх реалізувати.

Звісно, гравці мають реалізовувати його принципи гри на футбольному полі. Але останніми тижнями я виявив, що він не тільки дуже вмотивований, але його також дуже добре приймають, і в нас дуже хороша атмосфера всередині колективу", — сказав Дрезен.