Баварія продовжить працювати над трансфером вінгера ПСЖ Хаві Сімонса, який на правах оренди виступає за Лейпциг.

Як повідомляє Флоріан Плеттенберг, мюнхенці зберігають інтерес до Сімонса. У клубі вже обговорювався його можливий трансфер у 2025 році.

Зазначається, що після сезону-2024/25 у Сімонса залишиться 2 роки за контрактом із парижанами, що може зменшити його вартість.

У сезоні-2023/24 Сімонс узяв участь у 43 матчах "биків" у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 15 асистами.