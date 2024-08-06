Мюнхенці не полишають надій придбати нідерландця.
ХАВІ СІМОНС, GETTY IMAGES
06 серпня 2024, 11:07
Баварія продовжить працювати над трансфером вінгера ПСЖ Хаві Сімонса, який на правах оренди виступає за Лейпциг.
Як повідомляє Флоріан Плеттенберг, мюнхенці зберігають інтерес до Сімонса. У клубі вже обговорювався його можливий трансфер у 2025 році.
Зазначається, що після сезону-2024/25 у Сімонса залишиться 2 роки за контрактом із парижанами, що може зменшити його вартість.
У сезоні-2023/24 Сімонс узяв участь у 43 матчах "биків" у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 15 асистами.