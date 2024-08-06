Німеччина

Мюнхенці не полишають надій придбати нідерландця.

Баварія продовжить працювати над трансфером вінгера ПСЖ Хаві Сімонса, який на правах оренди виступає за Лейпциг.

Як повідомляє Флоріан Плеттенберг, мюнхенці зберігають інтерес до Сімонса. У клубі вже обговорювався його можливий трансфер у 2025 році.

Зазначається, що після сезону-2024/25 у Сімонса залишиться 2 роки за контрактом із парижанами, що може зменшити його вартість.

У сезоні-2023/24 Сімонс узяв участь у 43 матчах "биків" у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 15 асистами.