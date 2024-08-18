Німеччина

Гравця таки вдалось залишити в Європі.

Бельгійський центральний захисник Артюр Теат, після виступів на чемпіонаті Європи-2024 в складі своєї національної збірної, повернувся до розташування французького Ренна й мав вирішувати подальшу долю власних виступів.

Залишатись у Бретані, коли на обрії є пропозиції навіть з англійського Ліверпуля, 24-річний виконавець не вважав за потрібне.

Однак спочатку всіх шокувала звістка, що він погодився переїхати до Саудівської Аравії в пошуках великих грошей.

Ситуацію в підсумку вчасно врятував дзвінок із франкфуртського Айнтрахта, представники якого спочатку запевнили агентів Артюра в тому, що варто почекати результату їхніх перемовин із Ренном, а потім подумати над остаточним рішенням про трансфер.

Діалог поміж клубами був тривалий, бо німці не хотіли поступатись лімітами на вартість переходу футболіста, а французи прогнозовано хотіли заробити якомога більше.

У підсумку, усе вирішив компроміс — пропозиція в 16 млн євро + 3 млн євро залишилась у історії, тоді як Теат перейде до "орлів" на правах річної оренди, а вже за рік клуби знову спробують щось вигадати.

За сезон Теат відіграв 40 матчів та забив три голи.