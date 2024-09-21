Німеччина

Третя в сезоні поразка колективу Сеоане.

У рамках четвертого туру німецької Бундесліги-2024/25 Айнтрахт приймав менхенгладбаську Боруссію на Дойче Банк Парк.

Господарі поля відкрили рахунок у першому таймі зустрічі завдяки голу Ларссона. Подвоїти перевагу своєї команди ближче до завершення поєдинку зумів Мармуш, для якого цей результативний удар став четвертим у чотирьох матчах поточної кампанії чемпіонату Німеччини.

Айнтрахт — Боруссія (Менхенгладбах) 2:0

Голи: Ларссон, 30, Мармуш, 80

Айнтрахт: Сантос — Крістенсен, Тута, Кох, Теат — Кнауфф (Матанович, 78), Скірі, Ларссон (Дауд, 85), Шаїбі (Діна-Ебімбе, 70) — Екітіке (Баоя, 78), Мармуш (Нкунку, 85)

Боруссія (Менхенгладбах): Ніколас — Скаллі, Ітакура, Ельведі, Нец — Райц (Нойгаус, 79), Вайгль (Зандер, 71) — Нгуму (Чванчара, 71), Штогер, Гак (Плеа, 71) — Кляйндінст

Попередження: Теат — Вайгль