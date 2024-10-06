Результат матчу Бундесліги.
Штутгарт - Гоффенгайм, getty images
06 жовтня 2024, 22:45
У шостому турі Бундесліги Штутгарт, який в Лізі чемпіонів зіграв внічию зі Спартою (1:1), приймав іншого єврокубкового бійця і кривдника Динамо Гоффенгайм.
Гості були близькі до другої перемоги цього тижня, забивши першими зусиллями Жандре і Крамарича. Але гол Деміровича зіпсував настрій "селянам" — 1:1.
Штутгарт — Гоффенгайм 1:1
Голи: Демірович, 90+9 - Жандре, 45
Штутгарт: Нюбель — Чейс, Руо, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Туре, Мійо (Рідер, 74), Левелінг (Вольтемаде, 74) — Ундав
Гоффенгайм: Бауманн — Дрекслер (Чавес, 15), Штах, Акпогума — Жандре, Бішоф (Тохумку, 62), Грілліч, Прасс — Крамарич — Гложек, Бюльтер (Юрасек, 74)
Попередження: Бішоф, Грілліч, Крамарич, Чаве