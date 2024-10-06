Німеччина

Результат матчу Бундесліги.

У шостому турі Бундесліги Штутгарт, який в Лізі чемпіонів зіграв внічию зі Спартою (1:1), приймав іншого єврокубкового бійця і кривдника Динамо Гоффенгайм.

Гості були близькі до другої перемоги цього тижня, забивши першими зусиллями Жандре і Крамарича. Але гол Деміровича зіпсував настрій "селянам" — 1:1.

Штутгарт — Гоффенгайм 1:1

Голи: Демірович, 90+9 - Жандре, 45

Штутгарт: Нюбель — Чейс, Руо, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Туре, Мійо (Рідер, 74), Левелінг (Вольтемаде, 74) — Ундав

Гоффенгайм: Бауманн — Дрекслер (Чавес, 15), Штах, Акпогума — Жандре, Бішоф (Тохумку, 62), Грілліч, Прасс — Крамарич — Гложек, Бюльтер (Юрасек, 74)

Попередження: Бішоф, Грілліч, Крамарич, Чаве