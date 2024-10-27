Німеччина

Результат матчу чемпіонату Німеччини.

У восьмому турі Бундесліги Уніон приймав Айнтрахт на домашньому стадіоні "Штадіон Ан дер Альтен Фьорстерай".

Гетце відкрив рахунок вже в дебюті зустрічі. А господарі відігрались лише в середині другого тайму, завдяки голу Голлербаха.

Вилучення Теате, здавалось, допоможе господарям. Вони навіть забили в кінцівці матчу, але гол не зарахували. 1:1.

Нічия допомогла Уніону піднятись на четверте місце, Айнтрахт — шостий.

Уніон Берлін — Айнтрахт Франкфурт 1:1

Голи: Голлербах, 66 - Гетце, 14

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Фогт , Діогу Лейте — Тріммель, Кемляйн (Сібачо, 65), Хедіра, Роте — Чон У Йон (Сков, 65), Голлербах (Скарке, 76), Вертессен (Бенеш, 84)

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Крістенсен (Жуніор Діна-Ебімбе, 38), Тута, Кох, Теат — Кнауфф (Браун, 81), Скірі, Ларссон, Гетце (Шаїбі, 65) — Екітіке (Матанович, 65), Мармуш (Аменда, 81)

Попередження: Кемляйн, Лейте, Тріммель, Фогт, Шафер — Теат, Тута

Вилучення: Теат, 77