Німеччина

Фахівець оформляв золотий дубль у Європі та виводив команду до Ліги чемпіонів.

Гоффенгайм на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Крістіан Ільцер.

Деталі угоди з 47-річним астрійцем не розголошуються, але зазначається, що це довгострокова угода.

Також зазначимо, що заради німецького клубу Ільцер залишив австрійський Штурм, який за підсумками минулого сезону став чемпіоном країни та володарем Кубка, вийшовши до Ліги чемпіонів.

Після десяти турів Гоффенгайм набрав дев'ять очок і посідає 15 місце у турнірній таблиці Бундесліги.