Німеччина

Баварія залишилася в меншості в поєдинку Кубка Німеччини з Баєром.

Баварія в рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини-2024/25 приймає на Альянц Арені в Мюнхені Баєр.

Вже на 17-й хвилині матчу господарі поля залишилися в меншості через вилучення голкіпера Мануеля Ноєра. Досвідчений гравець грубо зіштовхнувся з Джеремі Фрімпонгом поза власним штрафним майданчиком.

Зазначимо, що для 38-річного німця, на рахунку якого до сьогодні було 866 матчів за клуби (Баварія, Шальке) та збірну, це перша в кар'єрі червона картка. Ноєр також ніколи не отримував двох попереджень за один поєдинок.

Місце в рамці воріт мюнхенців зайняв Даніель Перец, який замінив Лероя Сане. Слідкуйте за основними подіями в матчі Баварія — Баєр на нашому сайті.