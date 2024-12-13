Невдалий початок "синьо-жовних".
Україна, Фото прес-служби УАФ
13 грудня 2024, 23:00
Сьогодні, 13 грудня наймолодша збірна України, U-15, розпочала виступ на Турнірі розвитку УЄФА в Португалії. Змагання проходять на полях спортивного комплексу Cidade do Futebol у Лісабоні.
У стартовому матчі синьо-жовті протистояли господарям. Наші хлопці поступились 0:3.
Також суперниками нашої команди будуть збірні Італії (15 грудня) і Туреччини (18 грудня). Початок обох матчів — о 13:00 за Києвом.
Португалія (U-15) — Україна (U-15) 3:0
Голи: М. Рібейру (15, 16), С. Лопеш (72).
Португалія (U-15): Маркеш (Аморім, 46), Педроса (Тавареш, 84), К. Сілва (Л. Фернандеш, 84), С. Рібейру (Бальде, 63), В. Фернандеш (Кайреш, 84), Баптіста, Ж. Лопеш (Фарінья, 63), С. Лопеш (Фонтеш, 75), М. Рібейру (Гомеш, 63), Ванг (Перейра, 75), С. Сілва (Кассама, 63).
Україна (U-15): Пожар, Дзюбенко (Савченко, 46), Шевчук (Богатир, 64), Мисюра, Гетманов (Валігурський, 70), Рибак (Дячок, 46), Бирладяну (Борисов, 64), Мельченко (Осьмухін, 46), Саричев (Бодак, 46), Кислянка (Яблонський, 46), Доник (Ротар, 46).