Німеччина

Керманич Баварії прокоментував трагічні події.

Напередодні мюнхенська Баварія в домашньому поєдинку в рамках п’ятнадцятого туру німецької Бундесліги розгромила РБ Лейпциг.

Баварія — РБ Лейпциг 5:1 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані мав можливість оцінити виступ власної команди, однак натомість присвятив прес-конференцію висловленню співчуття жертвам трагедії в Магдебурзі, де цього дня в наслідок нападу ісламістських терористів на місцевому ярмарку чимало людей загинули або зазнали травм.

"Сьогодні майже неможливо говорити про футбол. Зараз всі наші думки про людей у Магдебурзі.

Сподіваємось, що колись настане мир, не тільки в Німеччині, але й скрізь.

Сьогодні ми перемогли, але я сподіваюсь, що наступного року буде більше перемог заради миру", — заявив бельгійський фахівець.

Мюнхенська Баварія розпочне наступний рік матчем проти менхенгладбахської Боруссії на виїзді.