Керманич Баварії прокоментував трагічні події.
Венсан Компані, Getty Images
21 грудня 2024, 08:50
Напередодні мюнхенська Баварія в домашньому поєдинку в рамках п’ятнадцятого туру німецької Бундесліги розгромила РБ Лейпциг.
Баварія — РБ Лейпциг 5:1 Відео голів та огляд матчу Бундесліги
Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані мав можливість оцінити виступ власної команди, однак натомість присвятив прес-конференцію висловленню співчуття жертвам трагедії в Магдебурзі, де цього дня в наслідок нападу ісламістських терористів на місцевому ярмарку чимало людей загинули або зазнали травм.
"Сьогодні майже неможливо говорити про футбол. Зараз всі наші думки про людей у Магдебурзі.
Сподіваємось, що колись настане мир, не тільки в Німеччині, але й скрізь.
Сьогодні ми перемогли, але я сподіваюсь, що наступного року буде більше перемог заради миру", — заявив бельгійський фахівець.
Мюнхенська Баварія розпочне наступний рік матчем проти менхенгладбахської Боруссії на виїзді.