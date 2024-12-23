Іспанія

Аргентинця не буле в команді Фліка.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік відмовився від підписання вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо, повідомляє El Nacional.

За даними джерела, Флік не вважає, що аргентинець зможе допомогти каталонцям, адже переконаний, що він не є гравцем рівня Барси.

Рішення Фліка ґрунтується на тому, що Гарначо не вписується у філософію роботи та вимоги німецького фахівця.

Цього сезону 20-річний Алехандро зіграв у 25 матчах, забив 7 голів та віддав 4 асисти.

Нагадаємо, гол Гарначо "ножицями" у стилі Роналду визнаний найкращим у сезоні-2023/24 за версією ФІФА.