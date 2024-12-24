Німеччина

Легенда Айнтрахта Дітер Лінднер залишила світ у віці 85 років.

Колишній захисник Айнтрахта Дітер Лінднер помер у віці 85 років. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Всю свою кар'єру Дітер присвятив клубу із Франкфурта, за який він провів 395 матчів, у яких забив 66 голів та віддав 12 гольових передач.

У 1959 році він був одним із ключових гравців команди, яка тріумфувала у чемпіонаті Німеччини.

Наступного сезону Айнтрахт був представлений на міжнародній арені – у Кубку європейських чемпіонів. Айнтрахт дійшов до фіналу турніру, де розгромно поступився мадридському Реалу з рахунком 3:7 — це найрезультативніший в історії головного єврокубку.

Кар'єра Лінднера закінчилася в 1971 році, а в сезоні 1966/67 він взяв другий трофей з клубом, вигравши Кубок Інтертото.