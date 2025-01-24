Німеччина

"Джмелі" хочуть запросити хорватського спеціаліста.

Колишній наставник Баварії Ніко Ковач погодився очолити Боруссію Дортмунд, яка відправила у відставку Нурі Шахіна після низки невтішних результатів.

За даними Флоріана Плеттенберга, Ковач хоче підписати контракт до кінця сезону з можливістю продовження ще на один або два сезони. Зазначається, що на ці умови навряд чи піде керівництво німецького клубу. Тому розглядаються й інші претенденти, серед яких Урс Фішер — екстренер Уніона Берлін.

Боруссія Д наразі посідає 10-те місце в турнірній таблиці німецькій Бундесліги, набравши 25 очок після 18 зіграних турів.

Нагадаємо, 29-го січня, донецький Шахтар в заключному турі загального етапу Ліги чемпіонів гратиме на виїзді з дортмундською Боруссією.