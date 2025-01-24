Італія

Футболіст може продовжити виступи в Серії А.

Наполі контактував із Боруссією Дортмунд щодо лівого вінгера Каріма Адеємі. Футболіст зацікавив неаполітанський клуб, який готовий розпрощатись із значною сумою заради Каріма.

Як пише Фабріціо Романо, Наполі готує пропозицію у розмірі 45-50 млн євро. Зазначається, що Боруссія не буде заперечувати щодо трансферу, все буде залежати від рішення самого гравця.

Його угода з "чорно-жовтими" втрачає чинність наприкінці червня 2027 року. Порталом transfermarkt Адеємі оцінюється нижче за Гарначо — у 35 млн євро.

На рахунку німця п'ять голів і п'ять асистів у 13 матчах всіх турнірів поточної кампанії. Нападник представляє дортмундців із літа 2022 року.

Нагадаємо, Боруссія Дортмунд оголосила про звільнення Нурі Шахіна з посади головного тренера після чотирьох поспіль поразок. За тиждень, 29 січня, клуб Бундесліги прийматиме Шахтар у заключному турі основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.