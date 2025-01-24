Футболіст може продовжити виступи в Серії А.
Карім Адеємі, Getty Images
24 січня 2025, 09:52
Наполі контактував із Боруссією Дортмунд щодо лівого вінгера Каріма Адеємі. Футболіст зацікавив неаполітанський клуб, який готовий розпрощатись із значною сумою заради Каріма.
Як пише Фабріціо Романо, Наполі готує пропозицію у розмірі 45-50 млн євро. Зазначається, що Боруссія не буде заперечувати щодо трансферу, все буде залежати від рішення самого гравця.
Його угода з "чорно-жовтими" втрачає чинність наприкінці червня 2027 року. Порталом transfermarkt Адеємі оцінюється нижче за Гарначо — у 35 млн євро.
На рахунку німця п'ять голів і п'ять асистів у 13 матчах всіх турнірів поточної кампанії. Нападник представляє дортмундців із літа 2022 року.
Нагадаємо, Боруссія Дортмунд оголосила про звільнення Нурі Шахіна з посади головного тренера після чотирьох поспіль поразок. За тиждень, 29 січня, клуб Бундесліги прийматиме Шахтар у заключному турі основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.