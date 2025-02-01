Німеччина

На молодого аргентинця із Челсі також претендує Марсель.

Півзахисник Ліона Раян Шеркі може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного француза активно зацікавлена ​​дортмундська Боруссія, яка зробила футболіста своєю головною метою під час останніх днів трансферного вікна.

Також наголошується, що Раян не проти перейти до складу "джмелів", а сума трансферу може становити близько 22,5 мільйонів євро. Сторони продовжують перемовини щодо можливого переходу.

Також Боруссія зацікавлена ​​у послугах захисника Челсі Аарона Ансельміно.

Крім "джмелів" Аарона хоче бачити у своєму складі і Марсель, який вже зробив офіційну пропозицію "синім", запросивши оренду до кінця сезону.

Цього сезону Шеркі провів 25 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав вісім аситів. На рахунку Ансельміно 23 матчі за Бока Хуніорс на правах оренди — два голи та три асисти.