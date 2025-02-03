Німеччина

Німецький голкіпер висловився про новий контракт із Баварією.

Напередодні офіційно стало відомо про те, що досвідчений голкіпер Мануель Ноєр підписав із мюнхенською Баварією новий контракт до літа 2026 року.

38-річний німець прокоментував продовження співпраці з "червоними".

"Мені дуже подобається грати у футбол і я хочу залишитися гравцем Баварії.

Я все ще голодний і з нетерпінням чекаю ще одного року в цьому особливому клубі. У нас завжди було хороше взаєморозуміння. Це гарне відчуття.

Це добре, і у нас ще багато цілей, яких ми маємо досягти разом", — цитує слова Мануеля Ноєра офіційний сайт Баварії.

У поточному сезоні Мануель Ноєр провів за Баварію 26 матчів у всіх турнірах, в яких він заробив одне вилучення, пропустив 23 голи та 14 разів відстояв "на нуль".