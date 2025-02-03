Німецький голкіпер висловився про новий контракт із Баварією.
Фото: ФК Баварія
03 лютого 2025, 19:59
Напередодні офіційно стало відомо про те, що досвідчений голкіпер Мануель Ноєр підписав із мюнхенською Баварією новий контракт до літа 2026 року.
38-річний німець прокоментував продовження співпраці з "червоними".
"Мені дуже подобається грати у футбол і я хочу залишитися гравцем Баварії.
Я все ще голодний і з нетерпінням чекаю ще одного року в цьому особливому клубі. У нас завжди було хороше взаєморозуміння. Це гарне відчуття.
Це добре, і у нас ще багато цілей, яких ми маємо досягти разом", — цитує слова Мануеля Ноєра офіційний сайт Баварії.
У поточному сезоні Мануель Ноєр провів за Баварію 26 матчів у всіх турнірах, в яких він заробив одне вилучення, пропустив 23 голи та 14 разів відстояв "на нуль".